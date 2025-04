Fonds Covid-19 : l’ancien Dage du ministère des Mines et de la géologie en fuite, localisé au Maroc

Le parquet de Dakar a ordonné à la Division des investigations criminelles (DIC) l’arrestation d'Alassane Diallo, ancien Directeur de l'administration générale et de l'équipement (DAGE) du ministère des Mines et de la Géologie, ainsi que d'un entrepreneur impliqué dans ces marchés.



Cependant, les enquêteurs n'ont pas pu localiser Alassane Diallo, qui aurait quitté le Sénégal pour le Maroc depuis le début de l'année 2024, informe Libération. L'entrepreneur concerné a, quant à lui, proposé de rembourser les montants en cause.



Pour rappel, les investigations de la Cour des comptes (dans le rapport publié en 2022) avaient révélé dans cette affaire des paiements qui ont été effectués pour des travaux non exécutés. Notamment, une facture de 73 200 000 FCFA a été réglée intégralement alors que les travaux n'ont pas été réalisés. De plus, du matériel de traitement gravimétrique d'une valeur de 119 870 000 FCFA a été réceptionné et confié au fournisseur en raison de l'indisponibilité de l'unité de traitement.





Interrogé, Alassane Diallo avait indiqué que le retard dans l'attribution d'une parcelle de terrain à Kédougou a été un facteur bloquant dans l'exécution du contrat, justifiant ainsi le paiement anticipé pour sécuriser la construction du centre et respecter les contraintes budgétaires.