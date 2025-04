Ligue des champions : le Real Madrid condamné à l’exploit face à Arsenal, Inter-Bayern, un duel indécis

Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions européenne se poursuivent ce mercredi avec deux affiches décisives : le Real Madrid accueille Arsenal au Santiago Bernabeu, tandis que l'Inter reçoit le Bayern Munich au San Siro.



Ces rencontres détermineront les deux derniers qualifiés pour les demi-finales de la compétition.​



Real Madrid vs Arsenal : une remontée historique en ligne de mire



Battu 3-0 à l'aller à l'Emirates Stadium, le Real Madrid se trouve dans une position délicate avant le match retour.



Les Gunners ont dominé la première manche grâce à deux coups francs de Declan Rice et un but de Mikel Merino. Malgré ce déficit, les Madrilènes espèrent s'appuyer sur leur expérience et leur palmarès européen et surtout l'ambiance magique du Bernabeu en Ligue des Champions pour renverser la situation.​

L'entraîneur Carlo Ancelotti a souligné l'importance de jouer avec "la tête, le cœur et du courage" pour espérer une qualification.



Le technicien italien pourrait repositionner ce soir Fede Valverde en défense ou au milieu de terrain, en fonction des besoins tactiques, notamment en raison de l'absence de Camavinga, suspendu.



Arsenal, de son côté, abordera ce match avec prudence, conscient de l'atmosphère particulière du Bernabeu et de la capacité du Real à renverser des situations compromises. L'entraîneur Mikel Arteta a préparé son équipe à résister à la pression et à exploiter les espaces en contre-attaque.



Inter vs Bayern Munich : un duel indécis au San Siro



L'Inter a créé la surprise en s'imposant 2-1 à l'Allianz Arena lors du match aller, grâce à des réalisations de Lautaro Martinez et Davide Frattesi.



Les Nerazzurri aborderont le match retour avec un léger avantage, mais conscients de la menace que représente le Bayern Munich.​



Les Bavarois devront faire preuve d'efficacité offensive et de solidité défensive pour espérer une qualification.​



L'Inter, quant à elle, cherchera à capitaliser sur son avantage et sur le soutien de son public pour atteindre les demi-finales.



La rencontre s'annonce équilibrée et pourrait se jouer sur des détails.​



Les deux matchs débuteront à 19h00 GMT.

Les vainqueurs rejoindront le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, déjà qualifiés pour le dernier carré.





Le programme des quarts de finale retour de ce mercredi



19h00 Real Madrid - Arsenal (aller 0-3)

19h00 Inter - Bayern Munich (aller 2-1)