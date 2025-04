Affaire Farba Ngom : Tahirou Sarr dénonce un "dossier politique" et un "règlement de comptes"

Invité hier, mardi, dans l’émission « Sen Show » sur Sen TV, le député Tahirou Sarr s’est exprimé sur l’affaire Farba Ngom, qu’il considère comme éminemment politique, visant à épargner certains anciens hauts responsables de l’État.



« Le dossier Farba Ngom est purement politique. Je regrette d’avoir voté pour la levée de son immunité parlementaire. On ne peut pas arrêter Farba et Seydou Sarr, dit Tahirou, sans commencer par un ancien ministre des Finances, un ex-directeur général des Domaines et un ancien directeur du Trésor. On donne l’impression de vouloir protéger un ancien directeur des Domaines. C’est un règlement de comptes », a déclaré le leader du parti Les Nationalistes.



Tahirou Sarr a également appelé à la reddition des comptes au sein de certains corps de l’administration qu’il accuse de s’accaparer les deniers publics.