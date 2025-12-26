La Poste : signature du protocole pour le Plan de Départ Volontaire Négocié (PDVN)

Le Syndicat des Travailleurs de La Poste (SYTPOSTE) informe l’opinion publique nationale et internationale de la signature, ce vendredi 26 décembre 2025, du protocole d’accord relatif à la mise en œuvre du Plan de Départ Volontaire Négocié (PDVN). Ce document a été conclu entre la Direction générale de La Poste et les organisations syndicales représentatives.



Dans un communiqué, le SYTPOSTE précise que cette signature s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des quinze (15) mesures arrêtées par le Gouvernement de la République du Sénégal, sous l’autorité du Premier ministre, Ousmane Sonko, à l’issue du Conseil interministériel consacré à La Poste, tenu le 1er septembre 2025.



D’après les syndicalistes, le Plan de Départ Volontaire Négocié constitue un préalable structurant au processus de redressement de La Poste. Il vise notamment la stabilisation de la masse salariale, condition essentielle à l’équilibre financier, à la modernisation et à la pérennité de l’entreprise.



A l’issue de la dernière rencontre avec le ministère de tutelle, tenue le lundi 22 décembre 2025, le Secrétaire général du SYTPOSTE a convoqué une réunion d’urgence du Secrétariat exécutif afin de procéder à un compte rendu exhaustif et détaillé de l’ensemble des rencontres et échanges intervenus dans le cadre de ce processus.



Après des débats responsables et approfondis, l’ensemble des membres du Secrétariat exécutif a unanimement approuvé les orientations, positions et informations communiquées par le Secrétaire général, réaffirmant ainsi la cohésion, la collégialité et le sens des responsabilités des instances dirigeantes du syndicat.



Le SYTPOSTE exprime la reconnaissance du monde du travail au Gouvernement du Sénégal pour les efforts constants consentis en vue de préserver La Poste, entreprise stratégique du service public national, ainsi que pour la volonté affirmée de conduire un redressement fondé sur le dialogue social, la responsabilité et la justice sociale.



Le syndicat encourage la Direction générale de La Poste à poursuivre, dans le même esprit de responsabilité et de dialogue social républicain, la conduite du processus ayant abouti à cet accord, en dépit des contradictions et des débats qui ont jalonné les négociations.



A travers la signature de cet accord, le SYTPOSTE réaffirme son attachement aux valeurs de responsabilité, de concertation et de partenariat social. Il appelle par ailleurs l’État du Sénégal à accélérer la mise en œuvre des autres mesures issues du Conseil interministériel, afin de garantir un redressement global, définitif et durable de La Poste.



Le SYTPOSTE s’engage, pour sa part, à accompagner les agents ayant opté pour le départ volontaire, notamment à travers des actions de formation, de reconversion professionnelle et d’appui à l’insertion économique, dans un esprit de solidarité et de responsabilité collective.



Enfin, le SYTPOSTE adresse ses vœux de réussite et de plein accomplissement à l’ensemble des travailleurs et travailleuses concernés, qui ont fait le choix d’ouvrir une nouvelle étape de leur parcours professionnel, et leur assure de son accompagnement constant.

