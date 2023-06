La Russie a procédé à 77 exécutions sommaires de détenus civils en Ukraine, selon l'ONU

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'ONU a recensé 77 exécutions sommaires de civils détenus arbitrairement par la Russie dans les territoires qu'elle occupe, selon un rapport publié mardi. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a aussi recensé 864 cas de détention arbitraire et souligne que « les forces armées russes, les forces de l'ordre et les autorités pénitentiaires se sont livrées à des actes de torture et de mauvais traitements généralisés à l'encontre de détenus civils ».