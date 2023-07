La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar envoie Aliou Sané en prison

La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar suit le réquisitoire du parquet qui avait requis un mandat de dépôt contre Aliou Sané, selon son avocat Me Moussa Sarr.



En effet dans sa décision rendue ce mardi, la Cour a décerné un mandat de dépôt contre le coordonnateur de Y en a marre et non moins membre de la plateforme F24.



Avec cette décision, la Chambre d'accusation infirme l'ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt prise par le juge d'instruction du 2e cabinet .



Aliou Sané a été interpellé devant le domicile du leader de Pastef avant d'être inculpé sous le régime de la liberté provisoire.