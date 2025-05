La commune de Pikine réplique aux accusations de FRAPP/Pikine et donne sa part de vérité

Le service de la communication de la Commune de Pikine n’a pas perdu de temps pour apporte une réplique au communiqué du FRAPP départemental de Pikine.



Dans un communiqué diffusé ce mercredi 7 mai, la Commune de Pikine Ouest, à travers son service de l'information, de la communication et des relations publiques, a dénoncé avec la plus grande « fermeté le contenu tendancieux, approximatif et manifestement orienté » du communiqué qui proviendrait de FRAPP - Départemental de Pikine.



La Commune a estimé que le communiqué du FRAPP est « bâti sur des impressions subjectives et des conclusions hâtives, qui repose uniquement sur une audience d’écoute avec Monsieur le Maire Cheikh Diop de deux ou trois personnes qui, sans identification précise, se réclament de FRAPP/Pikine ».



Elle trouve regrettable que des activistes supposément engagés pour la vérité s’autorisent des jugements aussi « graves » sans le moindre effort de vérification sur le terrain ni consultation des documents officiels.



In extenso la réponse de la Commune



1.Sur le marché Chavanel :



Le FRAPP affirme qu’ « aucun budget n’a été prévu ». INCOMPRÉHENSION DES PROCESSUS PUBLICS OU IGNORANCE ? Le projet de modernisation du marché Chavanel est inscrit dans la programmation annuelle et pluriannuelle. Les discussions avec la GIZ et l’UNAPPP (par mauvaise foi, FRAPP nous parle dans son communiqué de “INAP” que personne ne connaît au Sénégal) ne se limitent pas à l’annonce d’un accompagnement mais à une phase d’étude multisectoriel (étude juridique, étude de la demande, étude technique, étude socio-économiques et environnementale, étude financière).



La loi n°2021‐23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de Partenariat Public‐Privé ainsi que son décret d’application n°2021-1443 du 2 mars 2021 définissent la procédure pour lesdits contrats que la Commune entend respecter en toute responsabilité. C’est manquer de rigueur et de connaissance des processus publics que d’affirmer des choses sans connaître les bases légales. Enfin, la transparence impose que les fonds publics soient affectés à des projets matures, et non à des improvisations pour satisfaire des impatiences militantes.



2.Foncier communal :



Le FRAPP parle d’« incapacité » à gérer les tensions foncières. Or, toute personne sérieuse reconnaît que la question du foncier à Pikine Ouest est structurelle et héritée. La commune a diligenté une mission d’inspection conjointe avec les services techniques COMPÉTENTS de l’État. Un Inventaire du foncier public de la Commune est en cours de réalisation avec les services étatiques compétents. Le recours à la DESCOS ne saurait être une fuite mais une action responsable puisqu'ils sont responsables de la surveillance de l’occupation du sol. C’est comme dire que la Commune devrait saisir le procureur pour des questions judiciaires ou la police pour l’utilisation de la force publique.



3.Sur l’urbanisme :

L’« anarchie urbaine » évoquée est bien identifiée dans notre plan de redressement. Des notes techniques et propositions de réaménagement sont déjà en instruction auprès des services habilités. Le dialogue prôné par le Maire est un choix de gouvernance responsable et inclusif : ce sont les mêmes populations qu’il faut convaincre, pas contraindre.



4. Artisans et terrain Thiossane :



Un recensement des artisans est bel et bien en cours, sous la coordination de la commission en charge du secteur. Quant au terrain Thiossane, des démarches administratives complexes sont en cours pour clarifier son statut, en collaboration avec les domaines. Là encore, le sérieux exige du temps, pas du bruit.



5.Réserve naturelle :



La réserve naturelle, loin d’être une « gesticulation », est portée par un document-cadre élaboré par M. Diallo, notre responsabilité de la planification, des ressources naturelles et du développement durable. Contrairement aux affirmations gratuites du FRAPP, nous sommes dans la structuration et la planification.



6.Cimetières :



Le transfert des compétences en matière de gestion foncière (des cimetières en particulier) est un enjeu national. La commune de Pikine Ouest a initié la demande pour renforcer la capacité locale, en s’appuyant sur des partenaires techniques. Le Maire ne se contente pas de « réclamer », il anticipe.



CONCLUSION :



Ce communiqué est une sortie mal informée, militante et irresponsable. Critiquer est un droit. Mais désinformer est un manquement grave. La commune de Pikine Ouest invite cette organisation à revenir aux fondamentaux de l'engagement citoyen : vérification, objectivité, et respect des institutions locales.



Il nous est difficile de penser que ce communiqué proviendrait réellement de FRAPP. Les légèretés, les fautes, le ton, le manque de considération envers le Maire, laissent difficilement entendre qu'il s’agit de FRAPP qui parle.





Et puis, solennellement, nous vous invitons à une confrontation publique d'arguments solides si vous en avez évidemment.



La population de Pikine Ouest mérite mieux que des pamphlets stériles dictés par une logique d’hostilité politique venant de politiciens encagoulés qui auraient un agenda pour les prochaines élections locales.





Le Maire Cheikh Diop et toute son équipe restent engagés, méthodiques et transparents dans la gouvernance municipale. La critique n’ébranle pas. Elle renforce.