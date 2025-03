« La convocation de Macky Sall est une priorité », par Mouhamadou Guissé

L’ex président Macky Sall doit être convoqué devant la justice sénégalaise pour répondre de ses actes et comportements de chef de gang. Tous les dignitaires de l’ancien régime qui s’en prennent au porte-parole du gouvernement actuel n’ont pas de légitimité à s’exprimer publiquement. Ils sont des acteurs de la persécution de 2021 à 2024 et indignes de richesse. Ils sont des « tricheurs » dont le comportement confirme les malversations.



Les rapports des contrôleurs de la Cour des comptes font des révélations sur la gestion de l’ancien régime. Notamment aux conclusions accablantes du rapport de la Cour des comptes sénégalaise. L’encours total de la dette de l’administration centrale budgétaire s’élève à 18 558,91 milliards de FCFA, au 31 décembre 2023, et représente 99,67 % du PIB.



Le déficit budgétaire qui était annoncé par l’ex-gouvernement est inférieur à celui reconstitué par la Cour des comptes, ce qui démontre les manipulations opérées par les anciens dirigeants.

Macky Sall doit être traduit en justice pour ses actes extrêmement graves. Inévitablement, il fera face à la justice. Il est le premier responsable d’actes extrêmement graves. On peut même le considérer comme le chef de gang qui a commis des actes criminels. Des poursuites judiciaires ne sauraient être évitées, comme l’avait annoncé le porte-parole du gouvernement.



La Cour des comptes, institution réputée pour son indépendance et sa crédibilité, a certifié les audits effectués par le ministère des Finances et a indiqué que les faits relevés pourraient constituer des « fautes de gestion, de gestions de fait ou d’infractions à caractère pénal ». Tous les « acteurs du gang » devront répondre de leurs actes devant la justice, « y compris le chef du gang Macky Sall.

Mouhamadou Guissé, secrétaire national en charge des relations avec les partenaires politiques du Parti républicain populaire (PRP)