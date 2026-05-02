La crise dans le détroit d'Ormuz affecte l'acheminement de l'aide humanitaire vers des pays africains

La hausse de prix du carburant d'environ 15% au Kenya, où se trouve l'un des principaux centres d'approvisionnement régionaux de l'organisation onusienne a provoqué des retards dans l'acheminement de l'aide. Retard accentué par la réduction de camions disponibles pour les expéditions vers l'Éthiopie, la République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan du Sud.



Doublement du coût de l'aide

Quant au Soudan, qui connaît la plus grave crise humanitaire au monde, le coût de livraison de l'aide a doublé ces derniers mois, alerte l’ONU, d'autant plus que ces expéditions sont obligés de contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Ce qui rallonge les délais de vingt-cinq jours.



« Les populations en situation de besoin critique reçoivent des fournitures avec un délai qui ne correspond plus à l'urgence de la situation », a déclaré Carlotta Wolf, porte-parole du HCR, devant des journalistes à Genève. Pour certains envois, les prix ont plus que doublé. C’est le cas de transport des articles de secours provenant des stocks du HCR à Dubaï vers le Soudan et le Tchad. Les coûts sont passés d'environ 900 000 dollars à 1,87 million de dollars.



Contraintes budgétaires

Cette crise avec l'Iran affecte « de manière disproportionnée les personnes en situation d'urgence », regrette le HCR. Ces perturbations surviennent alors que cette organisation onusienne est confrontée à de sévères contraintes budgétaires suite aux coupes des donateurs mondiaux.