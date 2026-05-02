Moyen-Orient: l'Iran juge «probable» une reprise du conflit avec les États-Unis

Ce qu'il faut retenir

► Donald Trump a estimé vendredi 1er mai que les hostilités contre l'Iran étaient « terminées » dans une lettre envoyée au Congrès américain, affirmant ainsi se conformer à la loi qui exige que le président américain obtienne l'autorisation du Congrès pour prolonger un conflit au-delà de 60 jours.



► Si la trêve entre les États-Unis et l'Iran a été prolongée sine die, les deux camps n'arrivent toujours pas à s'entendre pour reprendre leurs négociations, après une première session infructueuse le 11 avril au Pakistan. Le président américain s'est dit vendredi « pas satisfait » de la dernière proposition iranienne destinée à relancer les négociations deux mois après le début de la guerre.



►L'armée israélienne continue de bombarder le sud du Liban. Plus de 2 600 personnes ont été tuées dans le pays depuis qu'Israël a lancé le 2 mars une nouvelle campagne militaire aérienne et terrestre, disant vouloir neutraliser le Hezbollah pro-iranien, et au moins 13 personnes sont mortes ce 1er mai, selon l'Agence nationale d'information libanaise.



Iran: pendaison de deux hommes accusés de travailler pour Israël

Deux hommes accusés d'espionnage au profit d'Israël ont été pendus, samedi 2 mai en Iran, a annoncé la justice iranienne, dernières exécutions en date depuis le début de la guerre avec Israël et les États-Unis.



« Yaghoub Karimpour and Naser Bekrzadeh ont été pendus pour coopération en matière de renseignements et espionnage au profit du régime sioniste », a écrit Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire, sans préciser la date des arrestations.



«Internet Pro» en Iran: quand le régime réserve le web à une élite

En Iran, la coupure d’internet se prolonge, mais pas pour tous. Les autorités ont mis en place un système permettant à une partie seulement de la population de surfer sur le web. Une décision qui fait craindre que cette situation discriminatoire s’ancre dans le temps. Éclairage signé Anne Bernas.