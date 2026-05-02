Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Moyen-Orient: l'Iran juge «probable» une reprise du conflit avec les États-Unis

Un responsable militaire iranien a jugé, samedi 2 mai, « probable » une reprise du conflit avec les États-Unis, alors que Donald Trump a dit n'être « pas satisfait » d'une nouvelle offre de l'Iran pour relancer les négociations de paix. De nouvelles frappes israéliennes ont fait au moins 13 morts dans le sud du Liban, ce vendredi 1er mai, et ce, malgré le cessez-le-feu en vigueur.



Moyen-Orient: l'Iran juge «probable» une reprise du conflit avec les États-Unis
Ce qu'il faut retenir
► Donald Trump a estimé vendredi 1er mai que les hostilités contre l'Iran étaient « terminées » dans une lettre envoyée au Congrès américain, affirmant ainsi se conformer à la loi qui exige que le président américain obtienne l'autorisation du Congrès pour prolonger un conflit au-delà de 60 jours.
 
► Si la trêve entre les États-Unis et l'Iran a été prolongée sine die, les deux camps n'arrivent toujours pas à s'entendre pour reprendre leurs négociations, après une première session infructueuse le 11 avril au Pakistan. Le président américain s'est dit vendredi « pas satisfait » de la dernière proposition iranienne destinée à relancer les négociations deux mois après le début de la guerre.
 
►L'armée israélienne continue de bombarder le sud du Liban. Plus de 2 600 personnes ont été tuées dans le pays depuis qu'Israël a lancé le 2 mars une nouvelle campagne militaire aérienne et terrestre, disant vouloir neutraliser le Hezbollah pro-iranien, et au moins 13 personnes sont mortes ce 1er mai, selon l'Agence nationale d'information libanaise.
 
Iran: pendaison de deux hommes accusés de travailler pour Israël
Deux hommes accusés d'espionnage au profit d'Israël ont été pendus, samedi 2 mai en Iran, a annoncé la justice iranienne, dernières exécutions en date depuis le début de la guerre avec Israël et les États-Unis.
 
« Yaghoub Karimpour and Naser Bekrzadeh ont été pendus pour coopération en matière de renseignements et espionnage au profit du régime sioniste », a écrit Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire, sans préciser la date des arrestations.
 
 «Internet Pro» en Iran: quand le régime réserve le web à une élite
En Iran, la coupure d’internet se prolonge, mais pas pour tous. Les autorités ont mis en place un système permettant à une partie seulement de la population de surfer sur le web. Une décision qui fait craindre que cette situation discriminatoire s’ancre dans le temps. Éclairage signé Anne Bernas.
Autres articles

RFI

Samedi 2 Mai 2026 - 10:49


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter