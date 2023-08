La demande de liberté provisoire de Cheikh Bara NDIAYE encore rejetée

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a tranché sur l’ordonnance de remise en liberté provisoire de Cheikh Bara NDIAYE, émise par le juge du Deuxième cabinet et refusée par le procureur de la République. .



Selon son avocat Me Moussa Sarr, « la Chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire de Cheikh Bara Ndiaye ».



Le chroniqueur de Walf TV, qui est en grève de la faim depuis 22 jours, est en réanimation et refuse tout soin depuis hier lundi.