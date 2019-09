La dengue refait surface ! Un cas signalé à Kaolack

La maladie de la dengue refait surface au Sénégal ! Et cette fois-ci, c'est dans la région du bassin arachidier. Dans sa livraison de ce mercredi, le journal L'Observateur fait état d'un cas signalé à Kaolack, précisément au quartier "Abattoir Ndangane".



Forte heureusement, il y a plus de peur que de mal, selon nos confrères. Car, la même source renseigne que le malade, selon l'enquête de la Région médicale, a été traité et guéri de la dengue. Les autorités médicales procèdent à d'autres prélèvements pour détecter d'éventuels autres cas. Une équipe du ministère de la Santé et des éléments de l'Institut Pasteur sont sur place.