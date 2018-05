La famille de Fallou Sène porte plainte et constitue Me Assane Dioma Ndiaye

En marge de l’enquête déclenchée par le procureur de la République au niveau de Saint-Louis, la famille de Mouhamed Fallou Sène a décidé de porter plainte. La famille qui a confié cette affaire à Me Assane Dioma Ndiaye pour défendre ce dossier, a enjoint ce dernier à déclencher l’action dès la semaine prochaine.



Mouhamed Fallou Sène a été tué le 15 mai dernier lors des échauffourées entre étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et les gendarmes dépêchés sur les lieux après une demande du recteur.



Fallou Sène a été inhumé jeudi, à Touba, après son autopsie qui avait conformé le mort par balle. Il était marié et père d’un enfant.