La fermeture de la frontière entre la Zambie et la RDC en discussion à Lubumbashi

Pour justifier ces interdictions, la RDC a fait savoir que certains produits importés contribuaient à augmenter l'inflation. Kinshasa veut surtout protéger l’industrie locale. Pour l’heure, seules trois industries brassicoles produisent ces boissons dans le pays.



En réponse,la Zambie a fermé, samedi 10 août, les postes-frontière entre les deux pays, une mesure qui pourrait perturber de manière significative les exportations en provenance du Congo, en particulier de cuivre.



La RDC exporte la quasi-totalité de sa production qui a dépassé les 2,8 millions de tonnes l'an passé, via la Zambie, et l'exploitation minière du sud de la RDC représente le poumon de l'économie congolaise.



Le gouvernement zambien a cependant indiqué que la fermeture de la frontière avec la RDC était une mesure de sécurité pour les chauffeurs de camions, après des manifestations côté congolais.



Les tensions aux postes-frontière entre les deux pays ne sont pas nouvelles et ont déjà paralysé la circulation, ces dernières années. En 2022, des camionneurs ont entamé une grève de plusieurs jours après la mort de deux chauffeurs zambiens, créant de longues files d'attente pendant plusieurs jours, de part et d'autre de la frontière.