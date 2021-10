La folle demande de Joan Laporta à Lionel Messi, Karim Benzema révèle son rêve le plus fou

L'espoir fou de Laporta

Les révélations sur le départ de Lionel Messi du FC Barcelone continuent d'affluer. Alors que le FC Barcelone a dévoilé les résultats de son audit financier ces derniers jours, le président Johan Laporta a bien confirmé qu'il espérait voir Lionel Messi jouer gratuitement. «J'ai eu l'espoir, oui, qu'à la dernière minute, il y ait un changement de rythme dans les négociations et que Leo vienne me dire : "je joue gratuitement". Moi, j'aurais été définitivement convaincu, mais nous ne pouvons pas demander à un joueur du niveau de Messi qu'il fasse ça», a-t-il déclaré à une radio espagnole. Une folle demande qui relevait de l'utopie donc.



KB9 rêve du Ballon d'Or

Auteur d'une saison 2020-2021 exceptionnelle avec le Real Madrid, Karim Benzema continue de marcher sur l'eau en ce début de saison. Avec son retour en équipe de France, l'attaquant fait logiquement partie des prétendants au graal suprême, le Ballon d'Or. Un rêve qu'il a confirmé lors d'un entretien à AS. «Depuis que je suis petit, je rêve de gagner le Ballon d'Or, c'est le rêve de tous les footballeurs. Il est vrai que le plus important est toujours l'équipe, mais quand vous aidez votre équipe à gagner, quand vous faites des matches importants et marquez beaucoup de buts, la prochaine chose est d'avoir le Ballon d'Or dans votre tête, dans votre esprit. Bien sûr, je vais faire tout mon possible et je vais travailler aussi dur que possible pour avoir ce grand trophée, pour le gagner un jour, espérons-le, et réaliser ce rêve que j'ai depuis que je suis enfant», a-t-il confié.



Le dernier hommage à Bernard Tapie

Ce vendredi, le peuple marseillais a rendu un dernier hommage à Bernard Tapie lors de ses obsèques dans la cathédrale de la Major à Marseille. Un moment fort en émotion que relaye la presse française en ce samedi matin. Pour le quotidien régional La Provence, Marseille était «Aux larmes». «A jamais Marseillais» titre Var Matin. Des centaines de supporters de l'OM ont rendu hommage à l'ancien président du club. Le journal La Marseillaise rappelle que c'est «le dernier hommage des supporters», mais le prochain match des Phocéens au Vélodrome le 17 octobre pourrait être de nouveau le théâtre d'un vibrant hommage au «Boss».