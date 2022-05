La liste de Benno Bokk Yakaar est non-paritaire à la 43e et 44e place, selon Déthié Fall

Selon M. Fall, la liste de Benno Bokk Yakkar est non-paritaire à la 43e et 44e place des suppléants sur la liste nationale. «Deux femmes s'y suivent», révèle-t-il au cours d'une conférence de presse, ajoutant que le constat a été certifié par la Direction générale des élections et la Commission électorale nationale et indépendante (CENA). Conséquence: la liste de BBY devrait être irrecevable.



Pour apporter la réplique, les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar ont annoncé une conférence de presse à 20h, au siège de l'APR.

La liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, va-t-elle être rejetée ou pas ? Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi de l'opposition, Déthié Fall a révélé que les membres du parti au pouvoir n'ont pas respecté la loi sur le parité, la même raison à l'origine de rejet de leur liste dans le département de Dakar.