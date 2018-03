La ministre de la Protection de l'enfance brise le silence et joue les victimes : "J'ai perdu mon fils unique dans..."

Là voilà enfin ! La ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance a enfin réagi à la série d'enlèvements et meurtres d'enfants sénégalais qui a fini de plonger les familles dans une psychose sans précédent. Madame Ramatoulaye Gueye Diop qui était aux côtés de son homologue de l'Intérieur, a expliqué pourquoi elle ne s'était pas prononcée sur les violences faites aux enfants dont elle en charge la protection. Elle a argué que c'était une question de sécurité publique avant de jouer les victimes. Madame Diop dit avoir compris la douleur des parents parce qu'ayant perdu son fils dans des circonstances tragiques.



"Il ne me revenait pas de communiquer sur cette affaire. C'est une question de sécurité publique d'abord. Peut-être, j'aurais pu monter au créneau, parler aux familles, les rassurer, les réconforter. Je le concède. Mais je ne médiatise pas toutes mes actions", a-t-il dit lors d'une rencontre ce mardi avec les journalistes pour s'exprimer sur la question des meurtres d'enfants.



La ministre de la Protection de l'enfance d'indiquer qu'elle a été présenter ses condoléances à la famille de la fille qui a été violée puis tuée à Mbao. Elle compte également aller présenter ses condoléances à la famille du petit Serigne Fallou Diop, retrouvé mort à Rufisque, il y a une dizaine de jours.

Madame Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop a ensuite raconté les tristes circonstances de la mort de son enfant. "Cette douleur je l'ai vécue, parce que j'ai perdu un enfant, mon fils unique dans des conditions vraiment dramatiques. Et nul ne peut, mieux que moi, apprécier vraiment la douleur de cette mère. Je la réconforte et je la soutiendrai", a déclaré la ministre qui promet aux familles victimes une justice à la hauteur du préjudice subi.