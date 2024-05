Mbeubeus : Balla Moussa Fofana déterminé à mettre un terme à la présence des enfants sur les lieux de décharge

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et l’Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, a lors d’une une visite de travail à la décharge de Mbeubeus en compagnie du directeur général du Projet de promotion de la gestion intégrée et l’économie des déchets solides (Promoged), des autorités locales et administratives ce vendredi, à Keur Massar, a indiqué sa ferme volonté de mettre un terme à la présence des enfants sur la décharge de Mbeubeus.



.« C’est l’une des premières décisions qu’on prendra ici, on ne peut plus tolérer la présence des enfants sur cette décharge. J’espère que ceux qui dirigent ce centre vont prendre cette note. C’est assez clair, on ne peut plus tolérer les enfants à Mbeubeus », a déclaré le ministre selon qui, « il faudra faire de sorte que les enfants n’aient plus accès à la décharge de Mbeubeus qui n’est pas une place pour un enfant de 5 ou de 10 ans car il y a des enjeux de sécurité mais surtout des enjeux de santé publique ».