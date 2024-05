Trafic de drogues et de faux billets de banque : un phénomène qui inquiète selon commissaire Keïta

Depuis des mois, il ne se passe un jour sans l'on apprenne dans les journaux et autres canaux d'informations une saisie de drogue. La dernière en date est celle impliquant, le fils d'Idrissa Seck, Abdoulaye Seck. Ce dernier après une longue filature des éléments de l'orctis de Kaolack, Mbour et Thiès a été appréhendé à Keur Ayib (frontière gambienne) avec 18 kg de cocaïne. Pour ne citer que ce cas le plus récent.



De l'avis du commissaire de police, Cheikhna Keïta cela peut s'expliquer par la position géographique du Sénégal . Même si par ailleurs, tente d'expliquer monsieur Keïta, " sur le plan sécuritaire, nous sommes dans un cercle de feu. Tous nos voisins sont en ce pratiquement en guerre contre des terroristes". D'autre part, l'ancien commissaire a souligné aussi l'ouverture du Sénégal sur la mer. Ce qui pense-t-il, " favorise le trafic maritime de la marchandise prohibée".



Force est de constater, les forces de défense et de sécurités sénégalaises déploient énormément d'efforts pour mettre hors d'état de nuire les trafiquants. Après les18 kg de cocaïne, c'est une somme de 7 milliards de FCFA qui ont été saisis dans la même semaine.