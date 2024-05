Accidents répétitifs : Gora Khouma pointe du doigts « les comportements des Sénégalais »

Ces derniers temps il est noté des accidents dramatiques sur la route. Se prononçant sur ce sujet, Gora Khouma, secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal (URS) estime que le comportement des sénégalais est le premier facteur déclenchant des ces drames.



De l’avis du secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal (URS) « les chauffeurs sont les premiers responsables des accidents de la route mais ils ne sont pas les seul », indique M. Khouma, affirmant que « c’est toute une chaine ».



Gora Khouma a tenu ces propos sur le plateau de midi Keng, sur Pressafrik tv. D’après le syndicaliste, « ce sont les comportements qui sont à l’origine de ces accidents ». En plus, renchérit M. Khouma, côté technique, « beaucoup de véhicules ne sont pas en règle pour circuler. Et si le côté technique ne répond pas aux exigences, il y a problème et c’est ce qui occasionne les accidents ».



Le secrétaire général de l'URS a fait savoir que « les visites techniques ne sont pas respectées. Révélant que sous Wade, il y avait un centre équipé d’une machine pour détecter les problèmes techniques des véhicules. « On avait même demandé au Président Wade de multiplier les centres, chose qu’il n’a pas faite. A son arrivée, Macky Sall n'a pas jugé nécessaire de multiplier les centres. C’est le seul centre qui existe au Sénégal pour les visites techniques », a dit M.Khouma, déclarant qu’il y a d’autres centres, mais ils effectuent « les visites en visuel ».



« Le pire » selon lui, « il y a des voitures, qui roulent à Dakar or, qu' ils sont immatriculées dans d’autres régions. Et ces chauffeurs ne se rendent jamais dans ces régions pour effectuer une visite technique des véhicules, ils restent à Dakar et envoient les papiers et de l’argent ».