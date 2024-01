"La mise en service du BRT se fera après le mois de février", selon Macky Sall

"A la fin des essais en cours, la mise en service du BRT se fera progressivement probablement après le mois de février", a révélé le président de la République Macky Sall, lors de la cérémonie officielle d'inauguration du Bus Rapide Transite (BRT).



Macky Sall a, également, annoncé la restructuration du réseau de transport en commun. "Plus qu’un système de transport, le BRT va contribuer à la modernisation et à l’embellissement des 14 communes traversées avec un réseau d’assainissement de 40 kilomètres. A terme, il est prévu une restructuration globale du réseau de transport en commun avec un nouveau programme prioritaire avec un parc de 1000 bus. Le BRT s’inscrit dans une stratégie de prise en charge globale du transport à Dakar et sa banlieue par une mobilité organisée, régulière, sécurisée, et confortable", a laissé entendre le président de la République.



Macky qui, a annoncé, une organisation nouvelle du transport déclare qu'une compagnie spéciale de la police a été mis sur place assurer la sécurité du Bus Rapide Transite. "Le BRT réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiawaye et Dakar. Nous allons donc voir une organisation nouvelle du transport avec conditions de régularité, de sécurité de confort avec tous les outils modernes à bard. Une compagnie spéciale de la police nationale a été déployée en permanence pour assurer la sécurité des bus mais également des infrastructures ainsi que la fluidité du transport".