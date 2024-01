La plateforme (F24) exige la mise en place de garantie électorale pour assurer la crédibilité du scrutin

La plateforme Forces vives (F24) a tenu ce lundi, une conférence de presse pour exiger une mise en place immédiate de garantie électorales essentielles pour assurer la crédibilité et la transparence pour assurer la crédibilité et la transparence du scrutin dont le verdict au soir du 25 février, doit être conforme à la volonté du peuple souverain.



Selon le coordonnateur de la plateforme, Mamadou Mbodj, cela inclut l'utilisation d'une encre indélébile certifiée et vérifiée, l’accessibilité de la carte électorale nationale et du fichier électoral(audité) consolidé partout(internet, communes…) et par tous les électeurs sénégalais.



Par ailleurs, dit-il, « la saisine de l’assemblée nationale d’une affaire devant exclusivement relever du pouvoir judiciaire porte à interrogation et à suspicion dans un contexte où la manipulation et la répression, la violation des lois et la restriction des libertés sont érigées en outils privilégies de gouvernance de la part de l’exécutif.



Pour Mamadou Mbodj, le peuple sénégalais qui a déjà trop souffert a le droit inaliénable de choisir ses dirigeants à travers un processus électoral libre, transparent et équitable, à terme échu. Aucune entrave ne doit être tolérée, aucun délai supplémentaire ne doit être accordé, car chaque jour de report est un affront à la volonté du peuple. « Nous exhortons tous les Républicains à se lever comme un seul homme pour contrer toute manœuvre visant à retarder cette élection cruciale que les citoyens attendent impatiemment, avec l’espoir de lendemains meilleurs, dans une prospérité partagée », a-t-il soutenu.



« La sécurisation du scrutin par la présence dans tous les bureaux, le contrôle des opérations de vote et la remontée des résultats et des procès- verbaux est devenu un enjeu majeur et la mutualisation des ressources en est la condition sine qua non. C’est ce qui constitue depuis plusieurs semaines le chantier prioritaire de F24", ajoute M. Mbodj.



Avant de souligner : "la sécurisation du scrutin par la présence dans tous les bureaux, le contrôle des opérations de vote et la remontée des résultats et des procès- verbaux est devenu un enjeu majeur et la mutualisation des ressources en est la condition sine qua non. C’est ce qui constitue depuis plusieurs semaines le chantier prioritaire de F24.



La plateforme F24 appelle à la libération immédiate notamment celle du candidat Bassirou Diomaye Faye qui doit jouir, autant que le autres, du droit de battre campagne et de présenter son programme aux électeurs .