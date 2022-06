La presse espagnole lance une nouvelle pique à Mbappé, la menace de Lewandowski au Bayern Munich

Le Real Madrid ne digère pas l'échec Mbappé



Après avoir échoué dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid va se consoler avec un autre Français, Aurélien Tchouaméni. «L'accord est total», comme le placarde AS sur sa Une en ce mercredi matin. De son côté, le journal Marca affiche fièrement sa nouvelle recrue sous ses nouvelles couleurs avec une grosse pique en direction de Kylian Mbappé. «Dit et fait», peut-on lire en Une du média espagnol. En référence évidemment à la parole non respectée du crack de Bondy qui a préféré prolonger avec le Paris Saint-Germain. Pour bien faire passer le message, Marca reprend en couverture sa Une du 12 octobre 2021, où le milieu français avait déjà déclaré sa flamme à la Maison Blanche. Une double pique en direction du PSG qui était aussi à la lutte pour Tchouaméni. Visiblement, la pilule n'est toujours pas digérée.





Lewandowski prêt à tout pour quitter le Bayern Munich



Le dossier Robert Lewandowski n'en finit plus de faire parler. Hier, on vous relayait le coup de gueule du Polonais envers les dirigeants du Bayern Munich. Et bien un peu plus tard dans la journée, l'intéressé a tenu à calmer le jeu. S'il reste campé sur ses positions et qu'il assure qu'«il y aura un accord», comme le reprend le journal Sport sur sa Une, Lewy ne veut pas partir en mauvais terme. Néanmoins, le Polonais est toujours bien décidé à partir. Et selon le Mundo Deportivo, il serait même prêt à sécher la pré-saison du Bayern Munich. Bon pas sûr que cette dernière information apaise les tensions.



La Juventus s'agace pour Di Maria



La Juve perd patience. Angel Di Maria est dans le viseur de la Vieille Dame, mais l'Argentin se montre exigeant. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a même fixé un ultimatum à la Vieille Dame selon La Gazzetta dello sport. L'Argentin souhaite un contrat d'un an, plus une année en bonus. Mais comme l'explique Tuttosport, la Juve serait agacée par le double jeu d'El Fideo qui discute aussi avec le Barça. Du coup, les Bianconeri ont activé d'autres pistes. Le plan B se nomme Domenico Berardi, l'attaquant de Sassuolo. Kostic, Pulisic et Zaniolo sont également dans le viseur. A noter que selon le Mundo Deportivo, le Barça juge Di Maria trop vieux et privilégie la piste du Brésilien Raphinha.