La presse italienne terrifiée par Cristiano Ronaldo, la Premier League craint le révolutionnaire Ralf Rangnick

*Cristiano Ronaldo le bourreau ?*



Positionnés dans la voie C, le Portugal et l’Italie s’affronteront en finale s’ils s'imposent dans leur demi-finale respective des barrages pour le Mondial 2022. Pour le journal portugais O Jogo, le tirage au sort n'a pas été l'ami du Portugal, mais il n'a pas non plus été celui de l'Italie. Pour les journalistes transalpins, rencontrer la route du pays de Cristiano Ronaldo est une véritable frustration. Difficile de faire pire comme tirage, il faudra «avancer face à Ronaldo» pour la Gazzetta Dello Sport. Le média se veut optimiste, la Squadra Azzura a soulevé la Coupe d'Europe, ils ne peuvent pas s'effondrer du jour au lendemain. Mais pour le Corriere Dello Sport, ce sera «Le supplice Cristiano Ronaldo». On craint énormément l’ex-joueur de la Juventus, qui peut, à lui seul, qualifier son pays. L’Italie est terrifiée à l’idée de rater deux fois consécutives la Coupe du Monde.





*Le Roi Ralf Rangnick*



En Angleterre, la presse du pays a choisi de désigner l’entraîneur intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick, comme le Roi des Red Devils. «Roi Ralf» titre le Daily Mirror ce matin. C’est bien lui qui aura la lourde tâche de choisir le prochain coach de MU à la fin de la saison selon le tabloïd. «Choisir et fixer» écrit le Daily Star. Selon le Daily Mail, Erik Ten Hag et Mauricio Pochettino sont au coude-à-coude pour le poste. Pour l’instant, le coach parisien est toujours le favori pour lui succéder, à condition que l'Argentin puisse mettre fin à son contrat avec le Paris Saint-Germain. Si ce n’est pas possible, ce sera l’entraîneur de l’Ajax qui sera approché par les Red Devils. Le club d’Amsterdam serait prêt à le laisser partir en fin de saison. Mais, en attendant, Ralf Rangnick inquiète tous les autres entraîneurs de Premier League. C’est «La peur au ventre» s’exclame The Sun. En conférence de presse, Jürgen Klopp et Thomas Tuchel ont encensé le coach allemand et ont assuré que son arrivée n’est «pas une bonne nouvelle».



*La Juve au cœur d'un scandale*



Le Corriere dello Sport nous rapporte ce matin que plusieurs dirigeants importants de la formation italienne sont actuellement visés par la justice transalpine dans le cadre d'une enquête pour certaines plus-values effectuées entre 2018 et 2021. 6 personnes sont visées dont le président de la Juventus Andrea Agnelli, son adjoint Pavel Nedved et Fabio Paratici, ancien responsable du secteur sportif. En ce qui concerne les montants détournés, une somme de 50 millions d'euros est évoquée dans la Gazzetta dello Sport. Plusieurs transferts de joueurs, dont celui de Miralem Pjanic, passé de la Juventus au FC Barcelone à l'été 2020 en échange d'Arthur et les services de certains agents ayant servi d'intermédiaires, ont attiré l'attention des enquêteurs. Le journal au papier rose assure que de nouvelles révélations sont à venir dans les prochaines heures.