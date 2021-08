La presse madrilène annonce la signature de Mbappé ce vendredi

La presse madrilène annonce le transfert "imminent" de Kylian Mbappé au Real Madrid ce vendredi. Marca et As prétendent que l'officialisation pourrait intervenir dans la journée, et que le joueur pourrait être présenté en septembre.

Marca avance déjà des dates pour la présentation

Le Real Madrid ne lâche plus Kylian Mbappé. Selon nos informations, le club madrilène a formulé ce jeudi une seconde offre pour l'attaquant français de 22 ans, à hauteur de 170 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. La formation parisienne n'a pas immédiatement répondu et se trouve désormais en pleine réflexion, à quelques jours de la fin du mercato estival."L'offensive finale du Real Madrid", s'emballe As, qui offre sa couverture à la dernière offre du club de Florentino Perez, qui souhaite recruter Kylian Mbappé. Selon Marca, "les deux clubs tiennent le transfert pour acquis" et tout pourrait être officialisé dès ce vendredi. Pour Marca, cela ne fait plus aucun doute, le PSG va accepter la dernière proposition du Real Madrid et le Français arrivera dans la capitale espagnole dans la journée.Toujours selon Marca, le Real Madrid réfléchit déjà pour la présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu. Plusieurs dates sont retenues entre le jeudi 9 septembre, le 10 ou le samedi 11, avant la rencontre de Liga face au Celta Vigo. En état de cause, Kylian Mbappé pourrait ne pas être du déplacement à Reims ce dimanche, pour la 4e journée de Ligue 1 du PSG.La presse italienne est plus focalisée ces dernières heures sur le départ, aussi annoncé, de Cristiano Ronaldo en direction de Manchester City. Forcément en Angleterre, l'attention se porte aussi sur le retour de "CR7" à Manchester, mais désormais dans le club rival, lui l'ancien de United.