La prestation de serment de Macky aura lieu à Diamniadio

Le chargé de Communication du Palais, El Haj Kassé révélait dans la presse mercredi que la prestation de serment de Macky Sall ne se ferait pas au stade Léopold Sédar Senghor. Ce jeudi, le journal L'Observateur affirme que la cérémonie dans la nouvelle ville de Diamniadio, plus précisément dans la Salle des Expositions (Dakar Expo Center), le 02 avril prochain.



Selon nos confrères de Gfm, le président de la République a opéré ce choix pour des raisons de confort et d'espace. Inaugurée le dimanche 25 novembre 2018, cette infrastructure de dernière génération, dont le coût global est estimé à 15 milliards de Fcfa, est bâtie sur une superficie de 4 ha. Pièce maîtresse des chantiers du PSE, elle comprend 6 halls d'exposition de 1400 à 4500 m² et un foyer de 2500 m2.



Pour rappel, le Président Macky Sall a été réélu au premier tour du scrutin du 24 février 2019 avec 58,26% des suffrages. Après la publications des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, il a fait une déclaration pour appeler l'opposition au dialogue et promis de communiquer les grandes lignes de son nouveau mandat le 02 avril après sa prestation de serment.