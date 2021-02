La production brute d’électricité s’est accrue de 9,7% au mois d’octobre 2020 (Ansd)

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a indiqué que la production brute d’électricité de la Société Nationale d’Electricité (SENELEC) s’est accrue de 9,7% au mois d’octobre 2020 par rapport au mois précédent.



Le document consulté par PressAfrik souligne que la production brute d’électricité a connu un bond de 6,6% comparativement à la période correspondante de l’année 2019.



Quant à l’activité d’extraction minière, au mois d’octobre 2020, elle est marquée par une baisse simultanée de la valeur de la production d’attapulgite (-0,7%), de phosphate de chaux (-0,2%) et de sel marin iodé (- 0,2%) comparativement au mois précédent.



En glissement annuel, les productions de phosphate de chaux et de sel marin iodé ont chuté respectivement de 99,9% et 11,3%, précise la même source.