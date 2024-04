La protection des lanceurs d’alerte et la loi sur l’accès à l’information, gages de bonne gouvernance (société civile)

La protection des lanceurs d’alertes était au cœur d’un atelier de deux jours, destiné à renforcer les capacités des membres de la société civile et des acteurs des médias, sur la lutte contre la corruption et le contrôle budgétaire.



Selon Papa Fara Diallo, président de la section sénégalaise de la Coalition « Publiez ce que vous payez », tous ces dispositifs annoncés par le nouveau gouvernement, notamment la divulgation des bénéficiaires effectifs, la protection des lanceurs d’alerte et la loi prochaine sur l’accès à l’information, vont contribuer à renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif et contribueront à renforcer la bonne gouvernance dans le secteur », a -t-il déclaré ce vendredi.



« Nous saluons les premières décisions des autorités nouvellement élues (…), parce que c’est ça la direction qu’il faut prendre. Ce sont des signaux forts qui sont lancés et que la société civile soutient », a ajouté cet acteur de la société civile. Il souligne l’importance de lutter efficacement contre la corruption et de voter une loi protégeant les lanceurs d’alerte, mais aussi encourageant la divulgation des bénéficiaires effectifs.



Il assure que « l’Assemblée nationale va soutenir ces initiatives et mesures, pour que les ressources naturelles et notamment les ressources pétrolières, minières et gazières puissent (profiter) aux populations sénégalaises ».



Pour rappel, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a évoqué dans son discours à la nation du 3 avril dernier l’idée d’une « protection des lanceurs d’alertes et la divulgation des bénéficiaires effectifs de la propriété réelle ».