Augmentation des tarifs douaniers : l’ACCS tape sur la table et interpelle Bassirou Diomaye Faye

L’Association des commerçants de carreaux du Sénégal (ACCS) ont interpellé le nouveau Président élu, Bassirou Diomaye Faye. En effet, selon le quotidien Libération, le secteur de la vente des carreaux traverse actuellement une zone de turbulence.



« Les commerçants de carreaux sénégalais sont animés par un sentiment de consternation et d’émoi à cause de l’augmentation des tarifs douaniers sur les conteneurs de carreaux. Ces tarifs étaient forfaitaires, soit un million francs CFA pour un conteneur de carreaux. Mais, à notre grande surprise, le directeur général des Douanes Mbaye Ndiaye nous a servi une note dans laquelle nous constatons une hausse d’un million sept cent sur ces tarifs, et forcément si elle serait appliquée, tous les commerçants sénégalais cesseront les importations », a alerté le président de l’ACCS, Serigne Cheikh Abdou Sarr.



Il informe qu’actuellement « nos conteneurs sont bloqués au Port depuis un mois, et si cela persiste, nous fermerons nos magasins ». Selon Cheikh Abdou Sarr, les nouvelles mesures tarifaires des Douanes sont juste faites pour protéger l’usine chinoise « Twyford ». « Le seul objectif de ces étrangers est de monopoliser le marché des carreaux en complicités avec nos autorités », a-t-il soutenu. Sur ce, il a interpellé le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye pour qu’il puisse intervenir sur la situation de lesdits commerçants sénégalais.