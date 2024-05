Moustapha Guirassy mesure les « grands défis de l’éducation »

En échange avec les acteurs de l’éducation, le ministre de l’Education Moustapha Guirassy a décliné les « grands défis » de l’éducation nationale. « Nous avons partagé leurs préoccupations d’ordre académiques, logistiques, infrastructurelles et de financements », a soulevé le ministre.



M. Guirassy compte s’appuyer sur la « vision du Président Bassirou Diomaye et du Premier ministre Ousmane Sonko pour la transformation systémique qui se résume à l’édification d’une société éducative ». Il a ajouté : « Pour atteindre cet objectif, nous avons ensemble identifié plus d’une dizaine d’axes stratégiques qui devront être notre feuille de route pour matérialiser la politique d’éducation du nouveau gouvernement ».



Le chef du département de l’éducation envisage de « réussir le pari de former, à l’horizon 2035, le citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux enjeux du développement durable, des sciences et de la technologie, du numérique et de l’intelligence artificielle ». Rassurant les inspecteurs sur certaines préoccupations, Moustapha Guirassy s’engage à traiter dans les meilleurs délais les grands chantiers et les réformes.