La réponse de Alioune Tine à la déclaration de Souleymane Télico : "Il faut se méfier de l'éruption volcanique"

Le Sénégal est vraiment devenu une république bizarre, pas grand monde pour s’émouvoir des propos du président du syndicat de la magistrature (UMS)qui affirme que "Le système judiciaire sénégalais souffre de la trop grande emprise de l’exécutif...” 🤔🤔😡😡 — Karara (@vieuxaidara) 26 décembre 2017

Il faut se méfier de ce pays quand c'est trop calme et quand on accumule carrière après c'est une éruption volcanique. https://t.co/XrCueFRuNw — Alioune Tine (@aliounetine16) 26 décembre 2017

Si nous tenons au renforcement de l'Etat de droit l'exécutif doit absolument cesserai d'inféoder les institutions démocratiques. Respecter l'indépendance de la justice,renforcer le pouvoir de contrôle de 'Assemblée nationale et l'indépendance de la presse d'État. https://t.co/NE3V1ouSfl — Alioune Tine (@aliounetine16) 26 décembre 2017

Le Directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a réagi à la déclaration de Souleymane Télico, le nouveau président l'Union des magistrats du Sénégal (Ums). Ce dernier a dénoncé dans la presse la "grande emprise de l'Exécutif sur la justice" du Sénégal. Alioune Tine a servi une réponse énigmatique à un internaute qui s'offusquait du mutisme des Sénégalais, malgré la gravité de la déclaration de Télico.Via son compte Twitter et sans éclairer sa pensée, l'ancien Secrétaire général de la Raddho s'est distingué par une mise en garde en citant le tweet de "Karara" :C'est plus loin que le défenseur des Droits humains a précisé très clairement sa pensée en exigeant du pouvoir exécutif de respecter l'indépendance de la Justice, de renforcer le pouvoir de contrôle de l'Hémicycle et l'indépendance de la Presse d'Etat (Rts, Le soleil, Aps)