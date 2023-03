« La situation politique actuelle n’a aucun impact sur la phase 2 de la campagne Taamu Sénégal » (Pape Mahawa Diouf)

Pape Mahawa Diouf Directeur général de l’Agence sénégalaise de Promotion touristique (ASPT) a déclaré dimanche lors du lancement de la phase 2 de campagne Taamu Sénégal, que la situation politique actuelle n’a aucun impact sur la phase 2 de ladite campagne. Pour lui, l’objectif est de rapprocher l’offre et la demande touristique nationale.



« La situation politique actuelle n’a aucun impact sur la phase 2 de la campagne Taamu Sénégal qui vise les nationaux. Il n’y a pas trop de risque de ce point de vue. Les nationaux sont dans le pays. Cela veut dire que le Sénégal, a une bonne réputation à l’international. C’est l’une des premières démocraties du continent. C’est un pays stable et nous avons une très grande culture de la teranga qui est cette capacité à avoir une qualité d’accueil exceptionnelle. La grande innovation, pour le secteur du tourisme, aura été sans nul doute, une prise en charge résolue de la demande interne… C’est ainsi, que le 17 juin 2020, nous lancions l’initiative Taamu Sénégal, une politique de promotion axée sur la stimulation de la demande interne et une exposition massive de l’offre de la destination Sénégal aux nationaux, aux résidents expatriés et à la diaspora. L’objectif principal de cette démarche est de faire rencontrer l’offre et la demande touristique nationale sur la base de produits diversifiés et de tarifs attractifs », a déclaré Pape Mahawa Diouf.



Poursuivant sa déclaration, il rappelle : « Cette deuxième phase incite les nationaux, les résidents et notamment la diaspora à préférer les expériences touristiques de la Destination Sénégal. Soyez, le premier sénégalais à expérimenter les 7 merveilles du Sénégal classées patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Ces étoiles qui font briller notre destination. Plongez, dans l’histoire de l’île de Gorée, le 1er site africain classé sur la liste du patrimoine mondial, site mémoriel important de la diaspora noire, site de célébration culturelle et une biodiversité unique. Essayez la promenade en calèche sur l'Île de Saint-Louis, entre océans, fleuve avant de déjeuner autour d’un délicieux thiébou dieune Penda Mbaye national, reconnu comme patrimoine mondial de l’UNESCO. Découvrez le Parc National des Oiseaux de Djoudj, 3e réserve ornithologique au monde où cohabitent pélicans blancs, ibis, spatules, anhingas, hérons, cigognes, jabirus, flamants roses et tant d’autres ».



Parlant des challenges que veut susciter Taamu-Sénégal, M. Diouf appelle au consommer local, une invite au ‘’Made in Sénégal’’’ et à s’unir davantage autour de la préservation de nos merveilles naturelles. « C’est une destination qui est capable de vous émerveiller grâce notamment à la Téranga sénégalaise qui se réinvente chaque jour, avec de nouvelles rencontres, de nouveaux sourires, et une solidarité sans pareille. L’expérience de l’accueil que nous mettons en œuvre avec nos partenaires de l’AIBD, de LAS.SA à AIBD et dans les aérodromes régionaux, mais également avec les espaces numériques services avec SENUM.sa. Pour terminer, j’invite toute la chaîne de valeur touristique à s’unir davantage autour de la préservation de nos merveilles naturelles et de nos réserves de Biosphère. Il nous incombe à tous, la responsabilité de leur préservation. Il nous appartient de faire un usage optimal de nos ressources environnementales. Nous devons conserver et valoriser vulgariser notre patrimoine culturel bâti et vivant. Nous devons nous engager davantage pour le tourisme durable », dit-il.