La société civile demande à Macky d'annuler le parrainage et intime l'opposition de surseoir à son rassemblement

La Société civile sénégalaise, regroupée autour du mouvement M23 s'est réunit ce samedi pour faire un diagnostic du climat politico-social du pays et donner des indications aux acteurs pour prévenir tout dérapage.



C'est ainsi que les membres de la Société civile ont demandé au Président Macky Sall d'abandonner tout bonnement son projet de loi sur le parrainage, qui est une source de tension entre le régime et l'opposition. A cette dernière d'ailleurs, le M2" demande de surseoir à son rassemblement prévu le jour du vote dudit projet de loi.



La Société civile et le M23 veulent un apaisement du champ politique, mais surtout épargner les populations sénégalaises des retombées tragiques des tensions qui risquent de subsister entre l'opposition et le pouvoir, à l'approche de l'élection présidentielle.