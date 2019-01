La suspension du trafic des bus Dakar Dem Dikk levée

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop a annoncé mardi la levée de la suspension du trafic des bus, décrétée lundi soir, après que des présumés partisans de Khalifa Sall ont saccagé 5 à 6 bus, à la suite de l'invalidation de sa candidature à la présidentielle sénégalaise par le Conseil constitutionnel.



Cette décision, selon le Directeur, a été prise pour permettre aux Sénégalais de se déplacer. Me Moussa Diop a également annoncé la mise en place d'un service de surveillance et de sécurité, en cette période de précampagne, avant déplorer et condamner l'acte des jeunes dont certains arrêtés lundi.



Toutefois, il a signalé que des déviations ont été faites dans les zones sensibles.