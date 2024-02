La tenue du scrutin présidentiel entre mi-mai et juin : une promesse qui n'emballe pas Ndiaga Sylla, expert électoral

Le dialogue national a démarré ce lundi au centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) sous fond de promesses. Le Président de la République a fait entre autres promesses : le vote d'une loi d'amnistie couvrant les périodes 2021- 2024. Et sur ce, il compte saisir l'Assemblée nationale dès mercredi prochain.



Une autre promesse non moins importante est l'organisation de l'élection présidentielle et lui même l'a dit en ouverture de la cérémonie, "ma volonté et mon vœu est de tenir l'élection avant l'hivernage". Cette affirmation laisse dubitatif, l'expert électoral Ndiaga Sylla. Pour monsieur Sylla, "il (Macky Sall) reste dans sa logique : élection entre mi-mai et juin 2024 et rabattre les cartes! Or le dialogue prévu par le cycle électoral a déjà eu lieu". En clair, monsieur Sylla n'accorde pas une marge de crédibilité à cette promesse électorale.



Pour le moment, le dialogue national se poursuit au CICAD de Diamniadio. C'est demain le deuxième jour et la fin des concertations.