La tragédie de Cr7 choque le monde du foot, la nouvelle déroute du Barça fait grand bruit

La planète football au soutien Cristiano Ronaldo



Via ses réseaux sociaux hier soir, Cristiano Ronaldo a annoncé un terrible drame familial. Sa femme Georgina Rodriguez a donné naissance à des jumeaux, mais l'un des deux nouveau-nés n'a pas survécu. Une triste nouvelle qui a suscité une vague d'émotion dans le monde du football et du sport. De nombreux joueurs, clubs ont témoigné de leur soutien au couple. Les journaux européens ont fait de même en ce mardi matin. «Ta douleur est notre douleur», écrit par exemple le Daily Mirror. «United dans la douleur», lance à son tour le Daily Express. Au pays, la nouvelle fait bien évidemment la Une. «Ronaldo et Georgina perdent leur bébé», peut-on lire en couverture du «Correio da Manhã». En Belgique, La Dernière Heure affiche aussi son soutien au Portugais, tout comme en Allemagne, avec Bild qui relaye le drame. Enfin en Italie, Tuttosport parle de «tragédie». On souhaite énormément de courage à la famille Ronaldo dans cette épreuve ô combien compliquée.





Le Barça est au fond du trou



Grosse surprise, le Barça s'est de nouveau incliné hier face à Cadix (0-1). En quête de rachat après la désillusion face à Francfort en Europa League, le FC Barcelone nage désormais en plein doute. «Déconnexion totale», résume le journal Sport. Pour le Mundo Deportivo, «c'est un autre bâton». Le journal pro-madrilène se réjouit forcément de ce résultat et titre en couverture : «le Barça coule». S'il y avait déjà peu d'espoir, les Culés semblent avoir définitivement dit adieu au titre. Ils comptent désormais 15 points de retard sur le Real Madrid, avec un match en moins.



Inter - AC Milan, finale avant l'heure



Demi-finale retour de Coupe d'italie entre l'Inter et l'AC Milan. A l'aller, les deux formations se sont quitées sur un score nul et vierge (0-0). Pour La Gazzetta dello Sport, «le derby donne des ailes». Au coude à coude en championnat, les deux équipes voudront prendre un ascendant psychologique sur la suite de la saison. Pour le Quotidiano Sportivo, «tout se passe à San Siro». Ce choc sera particulièrement suivi à Bahreïn, à l'heure où les négociations pour un rachat de l'AC Milan a débuté.