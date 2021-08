La vaccination anti covid-19 désormais ouverte aux femmes enceintes (ministère de la Santé)

Le ministère de la Santé et de l’action sociale porte à la connaissance des Médecins-chefs de District et Région, que « la vaccination contre la COVID-19 est désormais indiquée chez les femmes enceintes ».



Dans la note parvenue à PressAfrik, le ministère de la Santé et de l’action sociale déclare que dorénavant les femmes enceintes peuvent prendre leur dose du vaccin, ajoutant que, « les précautions qui étaient préconisées chez les femmes enceintes au début de la vaccination contre la COVID-19 sont actuellement levées.



Concernant les anciens malades guéris de la COVID-19 et les femmes allaitantes, le ministère rappelle qu’ils « faisaient et font toujours partie de la cible à vacciner ».



Pour I‘ensemble de ces cibles, « les vaccins seront administrés conformément au calendrier vaccinal préconisé dans le guide opérationnel du programme pour chacun des antigènes », souligne le communiqué.