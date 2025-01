Lancement de 20 projets de pharmacie à Touba pour réduire la dépendance aux importations de médicaments (ministre)

Le Sénégal, qui importe actuellement 95% de ses médicaments, s'engage dans une ambitieuse initiative pour renforcer sa production locale. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Sérigne Guèye Diop, a révélé ce 12 janvier 2025, lors de son passage à l'émission Point de vue à la RTS, que la première pierre de la zone industrielle exclusivement dédiée à la pharmacie sera posée dans un mois. Ce qui marquera le début de la mise en place de 20 projets pharmaceutiques dans la ville de Touba.



Cette initiative, selon Dr Sérigne Guèye Diop, vise à réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis des importations massives de médicaments. Ce qui constitue un défi majeur pour le secteur de la santé et l'économie nationale. En effet, bien que le Sénégal ait un marché pharmaceutique en pleine croissance, l'importation de médicaments reste une contrainte, en particulier en période de crise sanitaire, quand l'approvisionnement peut être perturbé.



En développant cette zone industrielle spécialisée à Touba, "l'État sénégalais entend non seulement sécuriser l'approvisionnement en médicaments pour la population, mais aussi stimuler l'emploi et encourager les investissements locaux dans le secteur pharmaceutique", a fait savoir l'ancien maire de Sandara.