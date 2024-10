Lancement de l'initiative Mën naa ko : près de 100 jeunes mobilisés pour participer aux processus décisionnels

Mën naa ko est une initiative de Polariss Asso avec l'appui de la France sera lancé demain mercredi 23 octobre 2024 au seacinama à Dakar, à partir de 17 heures. D'après le communiqué parvenu à PressAfrik, cette initiative est pour renforcer la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques locales. L'initiative Mën naa ko va se déployer dans sa phase pilote dans cinq communes du Sénégal, avec un appel à candidatures. Les communes cibles sont : Cambérène, Yoff, Thiaroye-sur-mer, Khombole et Meckhé. La



Le programme Mën naa Ko, selon ses concepteurs inclut des formations et ateliers en droits humains, gouvernance locale et numérique. Ceci va permettre à ces jeunes sélectionnés d'être outillés pour participer activement aux processus décisionnels. De plus, renseigne le communiqué, "l'initiative Mën naa ko va accompagner la mise en place, dans les communes pilotes, de budgets participatifs permettant aux jeunes d'élaborer, de proposer puis de déployer en partenariat avec leurs communes des projets communautaires concrets".



A terme, à l'issue de cette initiative : 100 jeunes seront outillés, 50 élus et agents municipaux renforcés, 10 000 jeunes impliqués dans des processus de participation citoyenne, 65 millions de francs CFA de subvention seront accordés à des initiatives locales.