Lancement de la Plateforme « Liggéeyal sa Réew » par le Président Diomaye : des Sénégalais saluent la mesure

Le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé, mardi, lors de son tout nouveau discours de nouvel an, le lancement d’une initiative ambitieuse baptisée « Liggéeyal sa Réew » (Travaille pour ton pays). Cette mesure qui vise à permettre aux citoyens sénégalais de faire acte de candidature aux emplois publics ouverts à la compétition, mais aussi de proposer des projets ou des opportunités d’investissement. Une annonce qui a été favorablement accueillie par des Sénégalais interrogés dans les rues de Dakar.



Dans son discours, le chef de l’Etat a dit charger le Bureau Organisation et Méthode (BOM) d’identifier les emplois à mettre en compétition, affirmant que « Liggéeyal sa Réew incarne une vision collective pour bâtir un Sénégal prospère, où chacun joue un rôle actif ».



Une initiative qui mobilise



« Liggéeyal sa Réew » est conçue pour encourager le travail, l’autonomie et l’implication des jeunes et des femmes, des segments de la population souvent confrontés à des difficultés socio-économiques. Cette initiative se veut également inclusive, offrant à chaque citoyen la possibilité de contribuer au développement économique du pays à travers des idées novatrices et des opportunités concrètes.



Cette mesure est bien accueillie par des Sénégalais, qui ont exprimé leur satisfaction suite à cette annonce. Rencontrée, et enveloppée dans son « Bourqua » au niveau Rond-point Jet d’eau, Marième Dione, une jeune entrepreneure originaire de Kaolack (Centre) confie : « C’est une chance unique de montrer ce que nous pouvons faire. J’espère que cette initiative ouvrira des portes aux jeunes comme moi. »



Fraîchement diplômé, Abdou Karim partage cet enthousiasme : « Nous avons besoin de ce genre de projets pour résoudre le problème du chômage. J’attends avec impatience de voir comment cela sera mis en œuvre», dit-il.



Enjeux et perspectives



Cette initiative marque un tournant dans la stratégie du gouvernement pour lutter contre le chômage et stimuler l’économie. Toutefois, sa réussite dépendra de plusieurs facteurs, dont la transparence dans le processus de sélection des candidats aux emplois publics et des projets d’investissement et la mobilisation des ressources nécessaires pour soutenir cette vision.



« Liggéeyal sa Réew » est une mesure porteuse d’espoir pour les Sénégalais, notamment pour les jeunes et les femmes. Si elle est bien mise en œuvre, elle pourrait devenir un modèle d’engagement citoyen et d’émergence économique.