Lancement de la Pose: l'opposition s'outille pour "sécuriser" la Présidentielle de 2019

La Pose est désormais opérationnelle. Cette plateforme mise sur orbite par son initiateur et non moins coordonnateur, Me Mame Adama Gueye, a noté la participation de leaders tels que Abdoul Mbaye, Idrissa Seck, El Hadj Malick Gackou, Aïda Mbodj, Ousmane Sonko, Me Madické Niang, entre autres. Satisfait de cette présence massive, le leader de Senegaal Bou Bess a une fois de plus vilipendé le Président Macky Sall qui, selon lui, est en train de remuer ciel et terre pour obtenir un second mandat.



«Votre présence massive ici aujourd’hui, démontre à suffisance votre engagement. Soyez donc les bienvenues à cette manifestation exclusivement consacrée aux intérêts supérieurs de la Nation mis en danger par les tendances autocratiques d’un candidat sortant qui a déclaré préférer la mort à la défaite», a-t-il martelé.



Sur sa lancée, l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal indique que le Sénégal, «pour la première fois depuis le Code consensuel de 1992, le pays s’achemine vers une élection sans consensus. Pire, notre démocratie s’affaisse sous les coups de boutoirs administrés pernicieusement par le candidat sortant Macky Sall, obsédé par la volonté de se faire réélire.»



Revenant sur l’élection présidentielle, l’avocat dénonce la détermination de Macky Sall à avoir une mainmise sur les médias publics en plaçant ses hommes à la tête des organes de presse que sont l’Aps, la Rts, le Soleil, mais aussi sur la presse privée avec le choix porté sur Babacar Diagne pour diriger le Cnra, ainsi que l’adoption de la loi sur les communications numériques, lesquelles portent à croire qu’il orchestre «un hold-up électorale pour s’assurer de remporter la Présidentielle. S’y ajoutent l’achat de matériel anti-émeute, la loi sur le parrainage, entre autres.



A l’en croire, ces faits démontrent, si le besoin en était, de la pertinence de la Pose, pour veiller, aussi bien en amont qu’en aval, sur le processus électoral et le déroulement du scrutin de l’année prochaine.