Lancement de la journée « Setal Sunu Rew » : le Président Diomaye Faye invite les Sénégalais à s’en approprier

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a procédé à Thioroye, ce samedi au lancement de la journée « Setal Sunu Rew ». Une initiative « d’investissement humain, communautaire, allant dans le sens d'anticiper les inondations ». Lors de son discours, le Chef de l’Etat a rappelé l’importance de cette journée, avant d’appeler les populations à s’en approprier.



« Je remercie le peuple sénégalais qui s'est massivement mobilisé pour nous rejoindre dans cette journée de « Setal Sunu Rew » qui est une journée d'investissement humaine, communautaire allant dans le sens d'anticiper les inondations. Parce que c’est dans le cadre des opérations pré-hivernales que cette journée se tient. Nous avons appelé au redressement, ce qui veut dire, nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. Nous avons demandé des assises, pour demander au peuple de nous dire ce qu’il pense et ce qu’il regarde. L’assainissement doit être une affaire de tous. L’hygiène et la propreté doivent aussi être une affaire de tous. Nous devons l’intérioriser dans nos comportements au quotidien. Éviter de salir et quand nous constatons que c’est salle de systématiquement penser à nettoyer. Il y va de notre santé, de notre bien-être », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Le président de la République d’ajouter : « Je continue à appeler les Sénégalais à ne pas faire de cette journée, une journée circonstancielle. C’est un défi permanant, c’est un comportement que nous cherchons à imprimer dans notre ADN permanant, collective et nous devons tous, ou que nous nous retrouvons nous sentir concerné. À travers ce symbole, nous appelons les Sénégalais, partout où qu’ils soient, qu’ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie quel que soit le domaine, à forcément quelques répercussions dans le vivre-ensemble et nous devons toujours nous poser la question de savoir quand nous posons ces actes-là, quand serait-il si tout le monde faisait exactement le même acte. On verrait la différence dans les conséquences, entre celui qui salit et qui évite de salir ».



Cette première édition entre dans le cadre d’investissement humain vise à encourager les Sénégalais à s’en approprier et à participer activement à la gestion et à la prévention des inondations.



La cérémonie de lancement s’est déroulée à Thiaroye en présence du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette journée d’engagement communautaire.