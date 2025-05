Affaire Fonds COVID-19 : L’Assemblée nationale lève l’immunité de Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop Dieng

Réunie en séance plénière ce vendredi 2 mai 2025, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité la levée de l’immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop, dite Ndeye Saly Diop Dieng. Tous deux, anciens ministres sous le régime de Macky Sall, sont mis en cause dans la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre la COVID-19.



Moustapha Diop, député-maire de Louga et ancien ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, est visé pour l’utilisation d’une enveloppe de 2,5 milliards FCFA allouée à son ministère pour l’achat de masques.



De son côté, Salimata Diop, ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, est concernée par une dotation de 150 millions FCFA. Selon le rapport de la Cour des comptes, cité par la députée Marie Angélique Mame Selbé Diouf, rapporteur de la Commission des Lois, des irrégularités ont été relevées, notamment des justificatifs de dépenses de 36 147 500 FCFA, identiques à ceux de la caisse « aide et secours », suscitant des soupçons de mauvaise gestion.



Moustapha Diop et Salimata Diop, mis en cause dans la gestion des Fonds Covid-19, ont rejeté les accusations portées contre eux lors de leur passage devant leurs collègues députés. Contestant les conclusions de la commission ad hoc, ils ont affirmé n’avoir commis aucune irrégularité. Malgré leur défense, l’Assemblée nationale a voté la levée de leur immunité parlementaire, adoptant ainsi la résolution permettant à la justice de poursuivre la procédure.