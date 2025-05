CAN U20 : Le Sénégal lance sa reconquête face à la Centrafrique, Ghana - RDC au sommet

Champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20), le Sénégal entre en lice ce vendredi 2 mai pour défendre sa couronne. Les « Lionceaux » affrontent la Centrafrique pour leur premier match dans le groupe C de la CAN U20 Égypte 2025.



Victorieux de la dernière édition, les Sénégalais sont attendus au tournant. Forts d'un effectif renouvelé mais ambitieux, ils veulent confirmer leur suprématie sur le continent. Leur adversaire du jour, la Centrafrique, espère créer la surprise et bousculer la hiérarchie. Un match prévu à 15h00.



Dans l'autre rencontre du groupe, la République Démocratique du Congo (RDC), effectue un retour remarqué dans la compétition face au redoutable Ghana à 18h00, l'un des favoris historiques de la catégorie. Ce duel promet des étincelles entre deux formations à fort potentiel.



Ces deux affiches marquent le coup d'envoi du groupe C et pourraient déjà donner un aperçu des ambitions de chacun dans cette CAN U20.