Lancement du film documentaire "Afrozil" : Renato Parmi effectue un ‘’come-back’’ très remarqué dans l'industrie de la culture sénégalaise

Renato Parmi, compositeur, producteur musical et entrepreneur dans le même domaine, effectue un ‘’come-back’’ très remarqué dans l'industrie de la culture sénégalaise. À travers un film documentaire, l’artiste vient découvrir ‘’la beauté, la richesse de la culture au Sénégal’’.



En effet, Parmi s'est rendu au Sénégal pour ‘’l'enregistrement d'un projet musical, et ce qui devait être le making-off des enregistrements en studio s'est transformé en un documentaire inspirant avec des images rares et de nombreuses richesses culturelles’’. Il se présente au public et explique comment un producteur musical de São Paulo s'est retrouvé au Sénégal.







Le Documentaire dénommé ‘’AFROZIL’’, a été divisé en 5 épisodes montrant un peu de ‘’la culture, de la cuisine, de la religiosité et des faits historiques’’ du Sénégal. En outre, il montre le processus de création et l'expérience du producteur pour la première fois en Afrique.



Après une période de crise personnelle, le producteur Parmi, qui travaillait déjà avec des artistes africains résidant au Brésil, a décidé d'entreprendre ce voyage et de faire quelque chose de ‘’spécial pour lui-même’’, quelque chose qui puisse avoir ‘’une valeur pour la postérité’’. Un message de ‘’motivation, de positivité et d'union pour réussir dans un monde d'incertitudes, de chaos et de guerres’’.



Dans le quatrième épisode de la série, il montre le côté religieux et la spiritualité du peuple sénégalais. Il voyage vers l'intérieur du pays, où se trouve la ville sainte de Touba, discute avec des dévots et participe à la cérémonie nocturne des Baye Fall, membres du mouridisme ».