Université de Thiès : le ministre de l'Enseignement Supérieur annonce des mesures urgentes pour régler les problèmes

Le ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation, a effectué le vendredi 17 mai, une visite dans les écoles d'enseignement supérieur et à l'université Iba Der Thiam. Devant les autorités de l'université, Abdourahmane Diouf annonce des mesures urgentes pour régler les problèmes de logements de la restauration et l'achèvement des chantiers.



« Le message est très simple, les problèmes sont nombreux. On a des problèmes pédagogiques des problèmes de classes de dortoir de pavillons et de restaurants. Il y a des problèmes partout. C'est que partout où j'ai vu des problèmes, j'ai entrevu des solutions. Parce que les solutions de l'université de Thiès sont dans l'université de Thiès. Les solutions sont dans la capacité de management de tous les acteurs de l'université », a soutenu Abdourahmane Diouf.



D’après lui, le nouveau gouvernement est en train de les prendre à bras-le-corps. « Nous allons travailler avec tous les différents acteurs qui sont présents et nous espérons que dans les délais raisonnables, les différents chantiers seront livrés », a promis le ministre de l’Enseignement supérieur, soulignant qu’une fois que ces chantiers seront livrés, « l'université de Thiès et toutes les grandes écoles qui gravitent autour d'elle pourra continuer sa montée en puissance et à rayonner à la dimension de son parrain ».