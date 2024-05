Ligue 1 (24e journée) : Diambars bat Guédiawaye FC, Teungueth FC pour le sacre, Casa Sports accueille Stade de Mbour

Diambars a battu (2-1) Guédiawaye FC pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. GFC (4e, 36 pts) enregistre ainsi un deuxième revers consécutif à deux journées de la fin du championnat.



Toujours lanterne rouge, Diambars (14e, 21 pts) accuse désormais un point de retard sur le premier relégable, Stade de Mbour (13e, 22 pts)



Dans les autres matchs de la journée, Génération Foot (10e, 26 pts) a partagé le point du nul (0-0) avec Dakar Sacré-Cœur (3e, 37 pts). La Linguère de Saint-Louis (8e, 28 pts) a quasiment assuré son maintien ce samedi, suite à son match nul (0-0) face à l’US Gorée (7e, 31 pts).



La 24e journée se poursuit ce dimanche. Il y a les chocs Teungueth FC (1er, 46 pts) / AS Pikine (5e, 34 pts) et Jaraaf (2e, 41 pts) / Jamono Fatick (11e, 24 pts). En cas de victoire à Alassane Djigo, TFC pourrait être sacré ce week-end de Pentecôte. Mais les Rufisquois devront compter sur une contre-performance de son dauphin, le Jaraaf de Dakar (2e, 41 pts).



A Kolda, le Casa Sports (12e, 23 pts) accueille le Stade de Mbour (11e, 23 pts) tandis que, la Sonacos de Diourbel (6e, 31 pts) offre l’hospitalité à l’US Gorée (9e, 26 pts).





Programme 24e journée



Samedi 18 mai 2024



Stade Lat Dior



Diambars / Guédiawaye 2-1



Stade Amadou Barry



Dakar Sacré Cœur/ Génération Foot 0-0



Stade Djagaly Bagayoko



US Gorée / Linguère 0-0



Dimanche 19 mai



Stade municipal de Ngor



17h00 : Jaraaf / Jamono Fatick



Stade Alassane Djigo



17h00 : AS Pikine / Teungueth FC



Stade Régional de Kolda



17h00 : Casa Sport / Stade de Mbour



Stade Lat Dior



17h00 : Sonacos / US Ouakam