Mame Makhtar Gueye : « Ousmane Sonko nous a déçus, l’homosexualité n’est pas tolérée au Sénégal »

Les propos de Ousmane Sonko lors de la conférence de presse conjointe avec Jean-Luc Mélenchon sur les droits des personnes LGBT continuent de faire débat. L’ONG islamique Jamra dénonce et exprime toute sa déception face au discours du chef du parti Pastef-Les Patriotes. Mame Makhtar Guèye, a tenu à rappeler à Sonko sa position et ses promesses dans la lutte contre l’agenda des LGBT, lorsqu’il était dans l’opposition.



« Nous avons été scandalisés par l’avocat des lobbies des homosexuels qui a fait de la provocation au niveau du temple du savoir. Comment peut-on dire que l’homosexualité est tolérée au Sénégal, ce n’est pas toléré ? Je suis déçu de la réponse de Ousmane Sonko. Nous sommes beaucoup plus que déçu. Si tu ne respectes pas tes promesses, nous allons te combattre comme nous l’avons toujours fait », a soutenu Mame Makhtar Guèye, vice-présidente de l’ONG islamique Jamra.



Mame Makhtar Gueye et Cie annoncent une tournée nationale pour alerter les religieux. « Nous comptons traduire intégralement en arabe et en wolof les propos de propagande LGBT et d’apologie de l’homosexualité de Jean-Luc Mélenchon. Nous comptons dès la semaine prochaine dérouler un plan de riposte au niveau du territoire national pour faire le tour des cités religieuses », a-t-il fait savoir.