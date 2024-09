Lat Diop envoyé en prison : les chefs d'accusation retenus contre l'ancien ministre des Sports

On en sait un peu plus sur les faits reprochés à l'ancien ministre Lat Diop. Après son placement sous mandat de dépôt, les avocats de l'ancien ministre des Sports ont reçu notification de la part du président du Collège des juges d'Instruction.



En effet, l'ancien Directeur général de la Lonase (Loterie nationale du Sénégal) est poursuivi pour « détournements de derniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux portant sur une somme de 8 milliards ».



Le magistrat instructeur reproche également à Lat Diop, une somme de 381 millions francs d'impôt qui lui est imputé lorsqu'il était à la Lonase. D'après le journal « Les Echos », Lat Diop a fait savoir que « cette somme était du ressort du directeur financier ».



Les avocats de Lat Diop ont aussi décelé une anomalie dans les faits reprochés à Lat Diop. Car, ils soutiennent que le « détournement ne peut porter sur 8 milliards de franc et que le même montant soit retenu pour l'extorsion de fonds ».



« Comment le même montant de 8 milliards peut-il constituer le détournement de derniers publics et l'extorsion de fonds ? Le détournement de derniers publics, c'est dans les caisses de l'Etat ou bien Mouhamed Dieng est-il devenu l'Etat ? Il y a une contradiction manifeste », s’interrogent-ils.



D’après Me El Hadji Diouf, la défense reste sereine, car dit-il, « nous avons assez d'arguments pour balayer tout ça ».