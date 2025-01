Le 1er président de la Cour suprême au Président Diomaye : "le pouvoir judiciaire souhaiterait retrouver tout son patrimoine immobilier"

Lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, le premier Président de la Cour suprême Mamadou Mansour Mbaye a insisté devant le Président de la République et les membres du gouvernement sur la sauvegarde du patrimoine immobilier du Pouvoir judiciaire et la révision des textes législatifs sénégalais.



Dans son discours, il a d’abord mis l'accent sur la nécessité de préserver les immeubles historiques liés au système judiciaire du pays. "Ces immeubles, de Saint-Louis à Dakar mais également pouvant être situés ailleurs, font partie des sites qui racontent une partie de l’histoire du Sénégal, quasiment depuis la naissance de notre pays. Il s’agit d’une mémoire à conserver absolument par le retour à leur destination première", a-t-il affirmé.



Le Premier Président a souligné que la rénovation et la modernisation de la Justice devraient reposer sur cette mémoire historique. "Le pouvoir judiciaire souhaiterait retrouver tout son patrimoine immobilier et rendre à autrui ce qui lui appartient", a-t-il ajouté, insistant sur l’importance symbolique et fonctionnelle de ces bâtiments pour l’identité du système judiciaire sénégalais.